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11 марта, 23:23

Опека из-за жилья изъяла пятерых детей у беременной матери в Приморском крае

СК проверит данные об изъятии детей у беременной матери в Приморском крае

Беременная жительница Приморья с детьми. Обложка © Telegram / Марина Ахмедова

Беременная жительница Приморья с детьми. Обложка © Telegram / Марина Ахмедова

В Приморском крае органы опеки изъяли пятерых детей у многодетной матери, которая беременна шестым ребёнком. Причиной стала жилплощадь, которой не достаточно, чтобы растить такое количество детей, сообщает Следственный комитет. В ведомстве уже начали проверку, о которой доложат главе СК Александру Бастрыкину.

«По информации социальных медиа, в Приморском крае у беременной матери органы опеки изъяли пятерых детей из-за отсутствия у семьи просторной квартиры»,указано в сообщении.

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Проверку начали по статье 293 УК РФ — преступная халатность. Следствию предстоит выяснить, кто дал указ изъять детей из семьи и другие детали инцидента.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова возмутилась вопросами к женщинам о планах на детей при трудоустройстве. Она назвала подобную ситуацию недопустимой.

Лия Мурадьян
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