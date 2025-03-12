Опека из-за жилья изъяла пятерых детей у беременной матери в Приморском крае
СК проверит данные об изъятии детей у беременной матери в Приморском крае
Беременная жительница Приморья с детьми. Обложка © Telegram / Марина Ахмедова
В Приморском крае органы опеки изъяли пятерых детей у многодетной матери, которая беременна шестым ребёнком. Причиной стала жилплощадь, которой не достаточно, чтобы растить такое количество детей, сообщает Следственный комитет. В ведомстве уже начали проверку, о которой доложат главе СК Александру Бастрыкину.
«По информации социальных медиа, в Приморском крае у беременной матери органы опеки изъяли пятерых детей из-за отсутствия у семьи просторной квартиры», — указано в сообщении.
Проверку начали по статье 293 УК РФ — преступная халатность. Следствию предстоит выяснить, кто дал указ изъять детей из семьи и другие детали инцидента.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова возмутилась вопросами к женщинам о планах на детей при трудоустройстве. Она назвала подобную ситуацию недопустимой.