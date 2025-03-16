Двое заключённых попытались покончить с собой в колонии «Чёрный дельфин»

В колонии «Чёрный дельфин» одновременно попытались покончить с собой двое заключённых — бывший футболист, отбывающий срок за серийные убийства, и расчленитель. Об этом пишет SHOT.

Бывший игрок ФК «Трактор» из Чебоксар 65-летний Сергей Семёнов был осуждён за организацию двух заказных убийств. После завершения карьеры в 1988 году Сергей вступил в преступную группировку валютчиков, которая заманивала конкурентов в уединённые места и расправлялась с ними, избавляясь от тел в прудах Чувашии. В 2002 году он получил пожизненный срок за два доказанных убийства. На протяжении 20 лет он отбывал наказание в одной из самых страшных колоний, но затем решил покончить с собой. Однако надзиратели успели его спасти.

В этот же момент во время обхода сотрудники колонии предотвратили самоубийство ещё одного заключённого — 42-летнего Акрама Нуритдинова. Он вместе с сообщниками расчленил мужчину в Нижнем Новгороде, причём сам Акрам нанёс жертве более 100 ножевых ударов. За свои преступления Нуритдинов также был приговорён к пожизненному заключению.