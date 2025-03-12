Капитана судна, столкнувшегося с танкером у берегов Англии, арестовали
Капитан контейнеровоза Solong, который врезался в нефтяной танкер Stena Immaculate у берегов Британии, арестован по подозрению в убийстве по неосторожности. Оба судна перевозили опасные вещества, часть которых вылилась в море. Об этом сообщает Sky News.
Британские следователи начали расследование причин столкновения, произошедшего в Северном море у побережья Восточного Йоркшира. Полиция Хамберсайда допрашивает причастных лиц, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
Напомним, нефтяной танкер и контейнеровоз столкнулись 10 марта. ЧП произошло у побережья графства Восточный райдинг Йоркшира. После столкновения возник пожар.
Х / Hexdline