Капитана судна, столкнувшегося с танкером у берегов Англии, арестовали

Капитан контейнеровоза Solong, который врезался в нефтяной танкер Stena Immaculate у берегов Британии, арестован по подозрению в убийстве по неосторожности. Оба судна перевозили опасные вещества, часть которых вылилась в море. Об этом сообщает Sky News.