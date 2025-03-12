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12 марта, 02:53

Миронов предложил провести кредитную амнистию для улучшения уровня жизни

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением о проведении кредитной амнистии. Он считает, что это поможет улучшить уровень жизни в России. Также он акцентировал внимание на необходимости контроля цен на продукты питания.

«Пока мы не снизим продовольственные цены и не введём кредитную амнистию, люди будут вынуждены тратить всё больше своих доходов на покупки необходимых товаров и выплаты банкам»,цитирует Миронова ТАСС.

Актёр, известный как Аро из Вольтури, выплатил долги по кредитам 900 британцев
Актёр, известный как Аро из Вольтури, выплатил долги по кредитам 900 британцев

Он добавил, что половина россиян выделяет на выплаты по кредитам от 10% до 30% своих доходов, а 25% — от 30% до 50%.

Ранее стало известно, что мошенники используют новый запрет на кредиты для обмана граждан. Злоумышленники представляются работниками «Госуслуг» и утверждают, что запрет установлен неправильно.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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