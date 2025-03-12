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Регион
12 марта, 05:13

Офтальмолог назвала способы избежать слёз при нарезке лука

Врач Миргородская: Глаза не слезятся при резке лука в замороженном виде

Наверняка многие сталкивалась со слезами при нарезке лука. Почему это происходит и как избежать неприятной реакции, объяснила врач-офтальмолог Светлана Миргородская.

«Когда мы режем или шинкуем лук, клеточные структуры нарушаются. В результате ферменты и аминокислоты, которые обычно не смешиваются, взаимодействуют. Это запускает химические реакции, в ходе которых образуются серосодержащие соединения. Они, попадая в слезы, раздражают слизистую глаз, вызывая слезотечение», — цитирует офтальмолога «Газета.ru».

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Чтобы избежать слёз, существуют простые советы. Например, замораживание или охлаждение лука замедляет реакции. Также стоит смочить нож и доску, чтобы летучие вещества не испарились так быстро. Альтернативный способ — надеть защитные очки или маску для плавания. Это предотвратит контакт раздражающих веществ с глазами.

Ранее врач-реабилитолог назвала растения, которых стоит остерегаться аллергикам весной. Сезон аллергии на пыльцу уже начался в ряде регионов России.

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Freepik / rawpixel.com

Лия Мурадьян
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