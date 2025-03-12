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Регион
12 марта, 05:09

Два хет-трика в одном матче: Овечкин и белорус Протас помогли разбить «Анахайм»

Овечкин отдал три передачи в победном матче с «Анахаймом» в НХЛ

Овечкин отдал три передачи в победном матче с «Анахаймом». Обложка © Х / Washington Capitals

Овечкин отдал три передачи в победном матче с «Анахаймом». Обложка © Х / Washington Capitals

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился тремя голевыми передачами в гостевом матче НХЛ против «Анахайма». Он сделал две голевые передачи в первом периоде, который стал для него 200-м с двумя и более очками в НХЛ.

Овечкин стал четвёртым игроком, не из Северной Америки, кто сумел набрать два и более очка в первом периоде 200 раз. Однако россиянин не сумел увеличить свой показатель по заброшенным шайбам. Первым хет-триком в НХЛ отметился белорус Алексей Протас.

Матч закончился со счётом 7:4 в пользу «Вашингтона». В составе «Анахайма» один гол забил россиянин Павел Минтюков.

Александр Овечкин предположил, кто против того, чтобы он побил рекорд Гретцки
Александр Овечкин предположил, кто против того, чтобы он побил рекорд Гретцки

Напомним, Ови продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки, который является лучшим снайпером НХЛ с 894 голами. Недавно российский нападающий приблизился к заветной цели, поразив ворота «Сиэтла» на 51-й минуте.

Артём Гапоненко
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