Два хет-трика в одном матче: Овечкин и белорус Протас помогли разбить «Анахайм»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился тремя голевыми передачами в гостевом матче НХЛ против «Анахайма». Он сделал две голевые передачи в первом периоде, который стал для него 200-м с двумя и более очками в НХЛ.

Овечкин стал четвёртым игроком, не из Северной Америки, кто сумел набрать два и более очка в первом периоде 200 раз. Однако россиянин не сумел увеличить свой показатель по заброшенным шайбам. Первым хет-триком в НХЛ отметился белорус Алексей Протас.

Матч закончился со счётом 7:4 в пользу «Вашингтона». В составе «Анахайма» один гол забил россиянин Павел Минтюков.