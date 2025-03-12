Два хет-трика в одном матче: Овечкин и белорус Протас помогли разбить «Анахайм»
Овечкин отдал три передачи в победном матче с «Анахаймом» в НХЛ
Овечкин отдал три передачи в победном матче с «Анахаймом». Обложка © Х / Washington Capitals
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился тремя голевыми передачами в гостевом матче НХЛ против «Анахайма». Он сделал две голевые передачи в первом периоде, который стал для него 200-м с двумя и более очками в НХЛ.
Овечкин стал четвёртым игроком, не из Северной Америки, кто сумел набрать два и более очка в первом периоде 200 раз. Однако россиянин не сумел увеличить свой показатель по заброшенным шайбам. Первым хет-триком в НХЛ отметился белорус Алексей Протас.
Матч закончился со счётом 7:4 в пользу «Вашингтона». В составе «Анахайма» один гол забил россиянин Павел Минтюков.
Напомним, Ови продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки, который является лучшим снайпером НХЛ с 894 голами. Недавно российский нападающий приблизился к заветной цели, поразив ворота «Сиэтла» на 51-й минуте.