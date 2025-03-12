Десятки детей в больнице: Вспышка опасной болезни произошла в элитной гимназии на Урале

Врачи Екатеринбурга госпитализировали в больницы 20 учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ. Детей доставили в медицинские учреждения из общежития на улице Данилы Зверева с острым гастроэнтеритом, сообщает региональный минздрав.

«В общежитии СУНЦ УрФУ зарегистрировано массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. За медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет… В стационары госпитализированы 20 человек», — говорится в сообщении.

У юных пациентов тошнота, рвота, диарея, высокая температура. В самом общежитии сейчас работают пять бригад скорой медицинской помощи, а также врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Элитную гимназию срочно закрыли на дистант.