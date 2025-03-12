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Регион
12 марта, 05:39

Отряд ВСУ коллективно сдался в плен Армии России в ЛНР

На Сватовском направлении семь бойцов ВСУ сдались в плен российским военным

Отряд из семи бойцов 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ всем скопом сдался в плен солдатам ВС РФ «Западной» группировки войск под Новолюбовкой в ЛНР на Сватовском направлении. Они сдались организованно и добровольно.

«Под Новолюбовкой на Сватовском направлении боевики ВСУ массово сдались в плен. Под натиском бойцов группировки войск «Запад» ВС РФ, оружие сложили семь украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ», — рассказали РИА «Новости» в силовых структурах.

Кроме того, на захваченных опорных пунктах наши солдаты обнаружили двух военнослужащих ВСУ, которых убили сослуживцы.

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В украинской армии, по всей видимости, широко распространена практика убийства своих же сослуживцев. Ранее в Запорожской области оператор дрона ВСУ уничтожил боевых товарищей, которые собирались сдаться в плен. Может быть, под Новолюбовкой этот принцип сработал у них в другую сторону.

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Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Владимир Озеров
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