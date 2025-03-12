Отряд из семи бойцов 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ всем скопом сдался в плен солдатам ВС РФ «Западной» группировки войск под Новолюбовкой в ЛНР на Сватовском направлении. Они сдались организованно и добровольно.

«Под Новолюбовкой на Сватовском направлении боевики ВСУ массово сдались в плен. Под натиском бойцов группировки войск «Запад» ВС РФ, оружие сложили семь украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ», — рассказали РИА «Новости» в силовых структурах.

Кроме того, на захваченных опорных пунктах наши солдаты обнаружили двух военнослужащих ВСУ, которых убили сослуживцы.