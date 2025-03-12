Более трети россиян не могут обедать на рабочем месте из-за запрета шефа

Необычное рабочее исследование провели в России с 3 по 6 марта, участниками которого стали 3,5 тысячи человек из всех регионов. Более трети россиян (35%) рассказали, что не едят на рабочем месте из-за соответствующего запрета, 34% — избегают нецензурной лексики, а 33% придерживаются ограничений по дресс-коду. Пообедать чаще всего не могут работники IT и телекома, ритейла и торговли. Данные текущего опроса появились в распоряжении РИА «Новости».

Респондентов, соблюдающих запрет на нецензурную лексику, больше всего в сфере образования и науки — 67%. Рабочий дресс-код же чаще соблюдают сотрудники транспортной и логистической сфер, а также производства и агропрома.

«Курение под запретом для 27% опрошенных, этот пункт выделяют работники из сферы строительства (37%). Чётко регламентировано и использование личных телефонов (24%). Ограничения на общение в социальных сетях коснулись 21% респондентов, а 14% сотрудников пожаловались на запрет хранения личных вещей на рабочем столе», — уточняется в исследовании.

При этом чуть больше трети опрошенных (36%) относятся к корпоративным запретам нейтрально, 19% — положительно, а 12% — скорее положительно. Отрицательно к ограничениям относятся 14%, полностью негативно — 18%.