До 30 выросло число отравившихся учеников в элитной гимназии на Урале
Число отравившихся в СУНЦ УрФу выросло до 31, среди них 30 несовершеннолетних
Число отравившихся в Екатеринбурге учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) выросло до 31. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.
«За медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый. 28 из них госпитализированы», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Состояние пациентов оценивается как близкое к удовлетворительному. Медики оказывают им помощь в полном объёме.
Напомним, ранее сообщалось о 20 отравившихся. Предварительно, у них диагностирован острый гастроэнтерит. Дети жалуются на тошноту, рвоту, диарею, высокую температуру. Элитную гимназию закрыли на дистанционное обучение.
Shutterstock / FOTODOM / fotorawin