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12 марта, 07:25

До 30 выросло число отравившихся учеников в элитной гимназии на Урале

Число отравившихся в СУНЦ УрФу выросло до 31, среди них 30 несовершеннолетних

Число отравившихся в Екатеринбурге учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) выросло до 31. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

«За медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый. 28 из них госпитализированы», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Состояние пациентов оценивается как близкое к удовлетворительному. Медики оказывают им помощь в полном объёме.

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Напомним, ранее сообщалось о 20 отравившихся. Предварительно, у них диагностирован острый гастроэнтерит. Дети жалуются на тошноту, рвоту, диарею, высокую температуру. Элитную гимназию закрыли на дистанционное обучение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fotorawin

Никита Никонов
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