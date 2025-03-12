До 30 выросло число отравившихся учеников в элитной гимназии на Урале

Число отравившихся в Екатеринбурге учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) выросло до 31. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

«За медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый. 28 из них госпитализированы», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Состояние пациентов оценивается как близкое к удовлетворительному. Медики оказывают им помощь в полном объёме.