Сотрудники СБУ пытали людей в подвалах в Красноармейске
ТАСС: В Красноармейске сотрудники СБУ пытали людей в подвалах здания МВД
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и местная полиция в Красноармейске (также известном как Покровск) применяли пытки к задержанным в подвалах здания городского управления МВД. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«В подвалах красноармейского МВД была загублена не одна человеческая жизнь. Для этого там были оборудованы пыточные», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что в подвалах располагались не только комнаты для пыток, но и помещения для содержания задержанных. Военно-гражданская администрация вывезла оборудование и документы, которые могли бы подтвердить факты преступлений, совершенных в этом здании.
Ранее сообщалось, что украинские войска наносят массированные артиллерийские удары по центральной, западной и юго-западной частям Красноармейска, чтобы обвинить Вооружённые силы РФ в обстрелах города.
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