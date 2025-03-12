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12 марта, 07:24

Сотрудники СБУ пытали людей в подвалах в Красноармейске

ТАСС: В Красноармейске сотрудники СБУ пытали людей в подвалах здания МВД

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и местная полиция в Красноармейске (также известном как Покровск) применяли пытки к задержанным в подвалах здания городского управления МВД. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В подвалах красноармейского МВД была загублена не одна человеческая жизнь. Для этого там были оборудованы пыточные», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в подвалах располагались не только комнаты для пыток, но и помещения для содержания задержанных. Военно-гражданская администрация вывезла оборудование и документы, которые могли бы подтвердить факты преступлений, совершенных в этом здании.

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Ранее сообщалось, что украинские войска наносят массированные артиллерийские удары по центральной, западной и юго-западной частям Красноармейска, чтобы обвинить Вооружённые силы РФ в обстрелах города.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM/ Daniel Tadevosyan

Марина Фещенко
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