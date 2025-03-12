Украинские войска наносят массированные артиллерийские удары по центральной, западной и юго-западной частям Красноармейска (Покровска), чтобы обвинить Вооружённые силы РФ в обстрелах города. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По имеющимся данным, ВСУ используют тяжёлую артиллерию для ударов по центру города, микрорайону Лазурный и посёлку Дурняк. Целью таких действий является привлечение внимания и обвинение России.