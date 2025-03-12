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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 марта, 04:48

ВСУ наносят массированные удары по Красноармейску для обвинения России

Украинские войска наносят массированные артиллерийские удары по центральной, западной и юго-западной частям Красноармейска (Покровска), чтобы обвинить Вооружённые силы РФ в обстрелах города. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По имеющимся данным, ВСУ используют тяжёлую артиллерию для ударов по центру города, микрорайону Лазурный и посёлку Дурняк. Целью таких действий является привлечение внимания и обвинение России.

Кроме того, украинские войска применяют дроны для ударов по гражданскому населению и уцелевшим домам.

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Ранее ВСУ нанесли удар ВСУ по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области. Погибли четыре человека. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Артём Гапоненко
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