«Что бы это могло быть?» В Якутии оленевод заснял загадочную субстанцию, вышедшую из-под земли

«Объект выбивается из-под земли и замерзает. Он будто содержит газ и на поверхности кипит. Что бы это могло быть?» — говорится в публикации,

С виду образование похоже на застывшую свежую глину с пузырьками газа. При этом под давлением верхняя корка ломается, внутри она полая. Издание Sakhapress считает, что объект может быть связан с природным газом, который содержится в грунте, или с биогенным газом, формирующимся за счёт деятельности различных организмов. Также есть версия с радиогенными газами — продуктами распада естественных радиоактивных элементов в недрах планеты.