«Что бы это могло быть?» В Якутии оленевод заснял загадочную субстанцию, вышедшую из-под земли
В Якутии оленевод снял на видео странную субстанцию с пузырями
Нечто непонятное в якутских лесах. Обложка © Telegram / «Бытантай уоттара»
В Якутии оленевод обнаружил странную субстанцию, вышедшую из-под земли. Мужчина снял на видео природное образование с газовыми пузырями. Кадры из местности «Хобоол» Эвено-Бытантайского района опубликованы в телеграм-канале газеты «Бытантай уоттара».
В Якутии оленевод снял на видео странную субстанцию с пузырями. Видео © Telegram / «Бытантай уоттара»
«Объект выбивается из-под земли и замерзает. Он будто содержит газ и на поверхности кипит. Что бы это могло быть?» — говорится в публикации,
С виду образование похоже на застывшую свежую глину с пузырьками газа. При этом под давлением верхняя корка ломается, внутри она полая. Издание Sakhapress считает, что объект может быть связан с природным газом, который содержится в грунте, или с биогенным газом, формирующимся за счёт деятельности различных организмов. Также есть версия с радиогенными газами — продуктами распада естественных радиоактивных элементов в недрах планеты.
Ранее Life.ru писал, что две загадочные радиостанции обнаружили у детской площадки в Москве. Полицейские изъяли их.