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Регион
12 марта, 07:47

«Что бы это могло быть?» В Якутии оленевод заснял загадочную субстанцию, вышедшую из-под земли

В Якутии оленевод снял на видео странную субстанцию с пузырями

Нечто непонятное в якутских лесах. Обложка © Telegram / «Бытантай уоттара»

Нечто непонятное в якутских лесах. Обложка © Telegram / «Бытантай уоттара»

В Якутии оленевод обнаружил странную субстанцию, вышедшую из-под земли. Мужчина снял на видео природное образование с газовыми пузырями. Кадры из местности «Хобоол» Эвено-Бытантайского района опубликованы в телеграм-канале газеты «Бытантай уоттара».

В Якутии оленевод снял на видео странную субстанцию с пузырями. Видео © Telegram / «Бытантай уоттара»

«Объект выбивается из-под земли и замерзает. Он будто содержит газ и на поверхности кипит. Что бы это могло быть?» — говорится в публикации,

С виду образование похоже на застывшую свежую глину с пузырьками газа. При этом под давлением верхняя корка ломается, внутри она полая. Издание Sakhapress считает, что объект может быть связан с природным газом, который содержится в грунте, или с биогенным газом, формирующимся за счёт деятельности различных организмов. Также есть версия с радиогенными газами — продуктами распада естественных радиоактивных элементов в недрах планеты.

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Никита Никонов
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