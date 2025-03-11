Две загадочные радиостанции обнаружили у детской площадки в Москве

В парке в северо-западной части Москвы возле одной из детских площадок были обнаружены две включённые с неизвестной целью радиостанции. В настоящий момент они изъяты правоохранителями для изучения, сообщили в экстренных службах.

«В сквере возле детской площадки на лавочке обнаружены две радиостанции в включённом режиме», — приводит сообщение РИА «Новости».