Две загадочные радиостанции обнаружили у детской площадки в Москве
Полицейские изъяли две включённые радиостанции у детской площадки в Москве
В парке в северо-западной части Москвы возле одной из детских площадок были обнаружены две включённые с неизвестной целью радиостанции. В настоящий момент они изъяты правоохранителями для изучения, сообщили в экстренных службах.
«В сквере возле детской площадки на лавочке обнаружены две радиостанции в включённом режиме», — приводит сообщение РИА «Новости».
Собеседник агентства добавил, что первым делом полицейские, которые прибыли по вызову к дому по Живописной улице, оцепили место происшествия. После этого они забрали радиостанции для изучения и выявления их владельцев.
К слову, ранее Life.ru сообщал, что «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 10 марта в очередной раз вышла в эфир и сделала сразу две передачи. Кроме того, станция отличилась нехарактерной активностью в феврале, когда прозвучали 46 сообщений. Рекорд был поставлен, когда проходили телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа — 12 февраля.
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