Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 15:10

Две загадочные радиостанции обнаружили у детской площадки в Москве

Полицейские изъяли две включённые радиостанции у детской площадки в Москве

В парке в северо-западной части Москвы возле одной из детских площадок были обнаружены две включённые с неизвестной целью радиостанции. В настоящий момент они изъяты правоохранителями для изучения, сообщили в экстренных службах.

«В сквере возле детской площадки на лавочке обнаружены две радиостанции в включённом режиме», — приводит сообщение РИА «Новости».

Собеседник агентства добавил, что первым делом полицейские, которые прибыли по вызову к дому по Живописной улице, оцепили место происшествия. После этого они забрали радиостанции для изучения и выявления их владельцев.

Просканировавший всю страну связист назвал регион, где больше всего любят радио
Просканировавший всю страну связист назвал регион, где больше всего любят радио

К слову, ранее Life.ru сообщал, что «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 10 марта в очередной раз вышла в эфир и сделала сразу две передачи. Кроме того, станция отличилась нехарактерной активностью в феврале, когда прозвучали 46 сообщений. Рекорд был поставлен, когда проходили телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа — 12 февраля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dubassy

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar