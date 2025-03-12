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12 марта, 08:15
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В Воронеже студентка умерла от неизвестного укола в больнице после воспаления глаз

Kp.ru: Студентка из Петербурга умерла в больнице в Воронеже после укола в глаз

В Воронеже трагически скончалась 18-летняя студентка из Санкт-Петербурга. Она обратилась за медицинской помощью в местную больницу с жалобами на проблемы с глазами. Как сообщает kp.ru, причиной смерти мог стать неизвестный укол, сделанный девушке в глазном отделении.

Рита приехала на учёбу в Воронеж из Санкт-Петербурга. Фото © Kp.ru

Рита приехала на учёбу в Воронеж из Санкт-Петербурга. Фото © Kp.ru

По информации издания, Маргарита жаловалась на раздражение и сухость глаз, которые возникали из-за контактных линз. После осмотра в воронежской больнице врач назначил ей глазные капли. Однако состояние девушки ухудшилось: появилась светобоязнь, глаза начали слезиться. Тогда студентка снова обратилась к медикам с просьбой о госпитализации, но ей отказали и прописали мазь. Она позвонила маме и рассказала о случившемся, подчеркнув, что врач общался с ней очень грубо.

Выписанный препарат не облегчил состояние девушки, поэтому она вновь обратилась в больницу из-за начавшегося отёка глаз. На этот раз её положили в стационар. После первого укола в глаз пациентка упала в обморок. Врачи предположили, что причиной тому стал испуг. После этого медики отложили повторный укол в глаз и сделали три инъекции в ягодицу.

Вскоре Маргарита рассказала маме, что ей тяжело дышать. По совету родительницы она срочно пошла к врачу. Это был последний телефонный разговор с девушкой, так как спустя несколько часов после него матери позвонили и сообщили о смерти дочери. Известно, что перед началом лечения девушка предупредила медиков о диагностированной у неё астмы и аллергии на пшеницу и морепродукты.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CaptureStock Studio

Ольга Сливченко
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