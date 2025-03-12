Перья павлина и Шагал: Составлен топ самых необычных «потеряшек» из поездов
ФПК: В 2025 году пассажиры забывали в российских поездах перья павлина и чертежи
В 2025 году пассажиры поездов дальнего следования во время своих путешествий оставляли в вагонах павлиньи перья и тубус с чертежами. Об этих необычных пропажах рассказали в телеграм-канале «ФПК. Лучше поездом!».
Среди редких находок также был постер с картиной русского и французского художника, любителя летающих людей Марка Шагала. Среди самых распространённых «потеряшек» попадались электронные устройства и аксессуары к ним, документы, косметические средства, украшения, игрушки и книжки.
А ранее Life.ru предупреждал, что за нарушение правил перевозки определённых видов грузов может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности. Угодить за решётку можно даже из-за определённых книг, листовок и фильмов.
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