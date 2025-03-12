Перья павлина и Шагал: Составлен топ самых необычных «‎потеряшек» из поездов

В 2025 году пассажиры поездов дальнего следования во время своих путешествий оставляли в вагонах павлиньи перья и тубус с чертежами. Об этих необычных пропажах рассказали в телеграм-канале «ФПК. Лучше поездом!».

Среди редких находок также был постер с картиной русского и французского художника, любителя летающих людей Марка Шагала. Среди самых распространённых «потеряшек» попадались электронные устройства и аксессуары к ним, документы, косметические средства, украшения, игрушки и книжки.