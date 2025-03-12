Самый «культурный» российский дрон постучался в кабину грузовика ВСУ

Российский дрон дважды постучался в кабину украинского грузовика, не сдетонировал и полетел дальше по своим делам. Видео опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель».

Российский дрон «стучится» в кабину украинского грузовика. Видео © Telegram / Военный Осведомитель / Народный Фронт

Установленная на дроне камера сняла, как «птичка» подлетает к грузовику (вероятно, это MTV M1083 производства США), дважды бьётся в его кабину, после чего набирает высоту и улетает. Судя по белому треугольнику на борту машины, можно сделать вывод, что ситуация произошла в Курской области.

«Даже у дронов бывают «осечки», — подписана публикация.