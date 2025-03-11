Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 08:32

Опубликованы фото дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный

В распоряжении SHOT оказались фото беспилотника, который из ружья сбил житель Подмосковья во время утренней атаки. По дронам бывший военный Александр стрелял после того, как они пролетели мимо жилых домов. Со второго выстрела он подбил «птичку». БПЛА разорвало на несколько частей.

Обломки дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный. Фото © SHOT

Обломки дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный. Фото © SHOT

Обломки дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный. Фото © SHOT

Обломки дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный. Фото © SHOT

Обломки дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный. Фото © SHOT

Обломки дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный. Фото © SHOT

Обломки дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный. Фото © SHOT

Обломки дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный. Фото © SHOT

Мужчиной, который в одиночку сбил дрон в Подмосковье, оказался бывший военный на костылях
Мужчиной, который в одиночку сбил дрон в Подмосковье, оказался бывший военный на костылях

Напомним, во время утренней массированной атаки ВСУ на столичный регион, житель подмосковной деревни в одиночку сбил вражеский беспилотник из охотничьего ружья. Оказалось, что 52-летний Александр — бывший военный, имеет опыт участия в боевых действиях, ездил в командировки в горячие точки и увлекается охотой.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/isoprotonic

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Атака дронов на Москву
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar