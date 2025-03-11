Опубликованы фото дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный
В распоряжении SHOT оказались фото беспилотника, который из ружья сбил житель Подмосковья во время утренней атаки. По дронам бывший военный Александр стрелял после того, как они пролетели мимо жилых домов. Со второго выстрела он подбил «птичку». БПЛА разорвало на несколько частей.
Обломки дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный. Фото © SHOT
Обломки дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный. Фото © SHOT
Обломки дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный. Фото © SHOT
Обломки дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный. Фото © SHOT
Напомним, во время утренней массированной атаки ВСУ на столичный регион, житель подмосковной деревни в одиночку сбил вражеский беспилотник из охотничьего ружья. Оказалось, что 52-летний Александр — бывший военный, имеет опыт участия в боевых действиях, ездил в командировки в горячие точки и увлекается охотой.
Shutterstock/FOTODOM/isoprotonic