Опубликованы фото дрона, который в Подмосковье из ружья сбил бывший военный

В распоряжении SHOT оказались фото беспилотника, который из ружья сбил житель Подмосковья во время утренней атаки. По дронам бывший военный Александр стрелял после того, как они пролетели мимо жилых домов. Со второго выстрела он подбил «птичку». БПЛА разорвало на несколько частей.