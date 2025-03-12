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Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 марта, 12:33

Дроны ВС РФ совершили рейд в глубокий тыл ВСУ в районе запорожского Орехова

Командир подразделения БПЛА «Шаман» 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным «Депутат» сообщил, что беспилотники Вооружённых сил России провели рейд в тыл украинских боевиков в районе Орехова на Запорожском направлении.

«Операторы наших расчётов смогли пройти в глубокий тыл противника в режиме свободной охоты. Кроме поражений в тылу была проведена разведка и поиск потенциальных целей и определение маршрутов передвижения техники и пунктов тылового боепитания», — рассказал «Депутат» в беседе с РИА «Новости».

Город Орехов, расположенный в Запорожской области, находится под контролем украинских сил. Этот населённый пункт часто служит местом для ротации войск, а дороги общего пользования используются ВСУ для доставки боеприпасов и перемещения военной техники. В этом районе также расположены артиллерийские позиции и укреплённые районы противника.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили грузовой корабль, который должен был доставить боеприпасы для ВСУ, также под удар ВС РФ попали цеха по выпуску вражеских дронов и места их хранения. Кроме того, уточнялось, что были атакованы позиции Вооружённых сил Украины и наёмников в 152 районах. Помимо этого, средствами противовоздушной обороны были сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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