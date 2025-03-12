Командир подразделения БПЛА «Шаман» 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным «Депутат» сообщил, что беспилотники Вооружённых сил России провели рейд в тыл украинских боевиков в районе Орехова на Запорожском направлении.

«Операторы наших расчётов смогли пройти в глубокий тыл противника в режиме свободной охоты. Кроме поражений в тылу была проведена разведка и поиск потенциальных целей и определение маршрутов передвижения техники и пунктов тылового боепитания», — рассказал «Депутат» в беседе с РИА «Новости».

Город Орехов, расположенный в Запорожской области, находится под контролем украинских сил. Этот населённый пункт часто служит местом для ротации войск, а дороги общего пользования используются ВСУ для доставки боеприпасов и перемещения военной техники. В этом районе также расположены артиллерийские позиции и укреплённые районы противника.