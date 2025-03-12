Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 15:01

Читос-покемон ушёл с молотка за 88 тысяч долларов

В США кусочек чипсов, напоминающий покемона, продали за $88 тыс.

Читос-покемона купили за 8 миллионов в США. Фото © X / GoldinCo

Читос-покемона купили за 8 миллионов в США. Фото © X / GoldinCo

На недавнем аукционе Goldin в США продали кусочек чипсов Cheetos Flamin' Hot почти за 8 миллионов рублей. Его необычная форма, удивительно напоминающая известного покемона Чаризарда, привлекла внимание как коллекционеров, так и поклонников медиафраншизы, сообщает Click Orlando.

Несколько лет назад в пачке острых чипсов Cheetos нашли кусок, который по форме напоминал покемона по имени Чаризард. Его купила компания 1st Goal Collectibles, специализирующаяся на перепродаже коллекционных предметов. В конце 2024 года интерес к этому чипсовому Чаризарду начал расти благодаря социальным сетям. После этого его передали на аукцион в дом Goldin для продажи. На торгах за лот боролись более 60 человек, и в итоге он был продан за 87,8 тысячи долларов.

Свидание с Джулией Робертс и Скарлетт Йоханссон выставили на аукцион
Свидание с Джулией Робертс и Скарлетт Йоханссон выставили на аукцион

Ранее Life.ru рассказывал, что в Берлине на аукционе Ketterer Kunst выставили уникальную работу — белый холст «General 52» x 52», созданный известным американским художником-минималистом Робертом Райманом в 1970 году. На первый взгляд это просто пустой холст в слегка тёмной раме. Однако как объясняет эксперт аукционного дома Симона Вихманн, «белый не всегда бывает белым».

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar