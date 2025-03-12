Читос-покемон ушёл с молотка за 88 тысяч долларов

На недавнем аукционе Goldin в США продали кусочек чипсов Cheetos Flamin' Hot почти за 8 миллионов рублей. Его необычная форма, удивительно напоминающая известного покемона Чаризарда, привлекла внимание как коллекционеров, так и поклонников медиафраншизы, сообщает Click Orlando.

Несколько лет назад в пачке острых чипсов Cheetos нашли кусок, который по форме напоминал покемона по имени Чаризард. Его купила компания 1st Goal Collectibles, специализирующаяся на перепродаже коллекционных предметов. В конце 2024 года интерес к этому чипсовому Чаризарду начал расти благодаря социальным сетям. После этого его передали на аукцион в дом Goldin для продажи. На торгах за лот боролись более 60 человек, и в итоге он был продан за 87,8 тысячи долларов.