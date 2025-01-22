Свидание с Джулией Робертс и Скарлетт Йоханссон выставили на аукцион
Пожарный фонд Южной Калифорнии выставил на аукцион ужин с Джулией Робертс
Джулия Робертс и Скарлетт Йоханссон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / taniavolobueva, Andrea Raffin
Пожарный фонд Южной Калифорнии выставил на аукцион благотворительный ужин с голливудской актрисой Джулией Робертс. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Средства собираются на восстановление Лос-Анджелеса от пожаров. Спонсор, который пожертвует Пожарному фонду Южной Калифорнии наибольшую сумму, выиграет свидание с 57-летней звездой.
Помимо этого лота на торги выставили посещение съёмок нового сезона сериала «Убийства в одном здании» и билет на премьеру новых эпизодов «Белого лотоса», в который будет включена встреча с актёрским составом.
Также в розыгрыше участвует поездка в Лас-Вегас с музыкальным дуэтом The Chainsmokers, два билета на премьеру бродвейского мюзикла «Доброй ночи и удачи» и возможность встретиться с актером Джорджем Клуни. Кроме того, можно стать участником просмотра премьеры фильма «Мир Юрского периода: Возрождение», где будет присутствовать актриса Скарлет Йоханссон. В дополнение к этому, участники могут выиграть ужин в ресторане Sugar, встречу с киноактёром Колином Фарреллом, билет на финал шоу RuPaul's Drag Race, а также уникальный раунд гольфа со сценаристом Ларри Дэвидом и баскетболистом Доком Риверсом.
Напомним, 7 января в Лос-Анджелесе вспыхнул мощный лесной пожар. В штате Калифорния ввели режим чрезвычайного положения. Была объявлена эвакуация населения, погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе звезда «Братьев Блюз» Дэлис Карри. Предполагается, что пожары мог спровоцировать поджог, по подозрению в этом задержаны пять человек. Другая версия — пламя могло разгореться из-за обрыва на линии электропередачи. Спасатели борются с огнём, используя розовый порошок. Яркий цвет горения этого вещества позволяет пожарным понять, какие территории уже были обработаны.