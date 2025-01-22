Свидание с Джулией Робертс и Скарлетт Йоханссон выставили на аукцион

Помимо этого лота на торги выставили посещение съёмок нового сезона сериала «Убийства в одном здании» и билет на премьеру новых эпизодов «Белого лотоса», в который будет включена встреча с актёрским составом.

Также в розыгрыше участвует поездка в Лас-Вегас с музыкальным дуэтом The Chainsmokers, два билета на премьеру бродвейского мюзикла «Доброй ночи и удачи» и возможность встретиться с актером Джорджем Клуни. Кроме того, можно стать участником просмотра премьеры фильма «Мир Юрского периода: Возрождение», где будет присутствовать актриса Скарлет Йоханссон. В дополнение к этому, участники могут выиграть ужин в ресторане Sugar, встречу с киноактёром Колином Фарреллом, билет на финал шоу RuPaul's Drag Race, а также уникальный раунд гольфа со сценаристом Ларри Дэвидом и баскетболистом Доком Риверсом.