Появилось видео с места атаки ВСУ на завод в Курской области, где погибло 4 человека
СК завёл дело о теракте после удара по комбикормовому заводу в Курской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте против украинских солдат после атаки на комбикормовый завод в Курской области, где погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Последствия удара ВСУ по заводу в Курской области. Видео © Telegram / Следком
«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими боевиками террористического акта против мирного населения Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Напомним, что четыре мирных жителя погибли после атаки ВСУ на комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области. Ещё несколько человек пострадали. После удара на предприятие сразу прибыли сотрудники полиции, МЧС, «БАРС-Курск», а также представители местной администрации.
Telegram / Следком