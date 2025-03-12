Появилось видео с места атаки ВСУ на завод в Курской области, где погибло 4 человека

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте против украинских солдат после атаки на комбикормовый завод в Курской области, где погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Последствия удара ВСУ по заводу в Курской области. Видео © Telegram / Следком

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими боевиками террористического акта против мирного населения Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.