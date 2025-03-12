Командующие ВСУ заявили о потере связи с 10-тысячным войском в Курской области
Pais: Связь между командованием ВСУ и группировкой в Курской области потеряна
Украинские военные в Курской области не могут связаться со своим командованием в Сумской области, как и последние не имеют о них никакой информации. В российском регионе под угрозой окружения оказалось киевское войско численностью до 10 тысяч солдат, заявил испанской газете Pais капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь.
«Риск того, что наши войска будут отрезаны, очень высок, связь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана», — пояснил он.
Как утверждает издание, в Курской области в окружении могли оказаться от шести до десяти тысяч бойцов ВСУ. Им вряд ли удастся эвакуироваться по дороге, так как все пути обстреливаются российской артиллерией или дронами, отметил собеседник газеты. По его мнению, украинские военнослужащие, вторгшиеся в Курскую область, обречены на уничтожение.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки потери украинских войск в курском приграничье превысили 260 военнослужащих. С начала боевых действий в регионе противник понёс значительные потери, которые составили более 66 810 военнослужащих, подчеркнули в Минобороны РФ. Наиболее тяжёлое положение у украинских солдат в Судже, куда 800 российских солдат пробрались по газовой трубе и атаковали отряды противника. 12 марта наша армия водрузила российский флаг на здание администрации.
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