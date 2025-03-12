Украинские военные в Курской области не могут связаться со своим командованием в Сумской области, как и последние не имеют о них никакой информации. В российском регионе под угрозой окружения оказалось киевское войско численностью до 10 тысяч солдат, заявил испанской газете Pais капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь.

«Риск того, что наши войска будут отрезаны, очень высок, связь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана», — пояснил он.