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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 марта, 09:46

Песков назвал хорошей динамику вытеснения ВСУ из Курской области

Продвижение российских войск в Курской области демонстрирует хорошую динамику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Судже.

«Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, что Российская армия зачистила промзону Суджи и вышли к центру города 11 марта. Прорыв на этом участке курского приграничья стал возможным в том числе благодаря героической операции «Поток», или как её ещё называют, «Труба». 800 российских солдат пробрались к городу по газовой трубе, из которой был предварительно выкачано топливо, и атаковали отряды ВСУ. Нашим парням пришлось провести в трубе шесть суток, пройти по ней 14 км и ударить в тыл противника. Украинские бойцы не ожидали такого манёвра и начали спешно оставлять позиции. 12 марта военнослужащие ВС РФ возвратили российский флаг на здание администрации Суджи.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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