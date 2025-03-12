Песков назвал хорошей динамику вытеснения ВСУ из Курской области

Продвижение российских войск в Курской области демонстрирует хорошую динамику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Судже.

«Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая», — отметил представитель Кремля.