Удар ВСУ обрушил цех завода в Курской области, погибли четыре человека

Четыре мирных жителя стали жертвами атаки ВСУ на комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области. О трагедии сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них – трое мужчин и одна женщина», – пишет глава региона.