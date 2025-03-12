Удар ВСУ обрушил цех завода в Курской области, погибли четыре человека
Четыре человека погибли при атаке ВСУ на комбикормовый завод в Курской области
Четыре мирных жителя стали жертвами атаки ВСУ на комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области. О трагедии сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них – трое мужчин и одна женщина», – пишет глава региона.
Ещё один работник предприятия получил тяжёлые ранения в результате удара ВСУ, его экстренно доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Второму пострадавшему помощь оказывается на месте, от госпитализации мужчина отказался. На заводе сейчас находятся сотрудники полиции, МЧС, «БАРС-Курск», представители здравоохранения и органов власти, отметил Хинштейн. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
А утром 11 марта ВСУ организовали масштабную атаку БПЛА на российские регионы и столицу. Всего ПВО сбила 343 украинских дрона. В Подмосковье наибольший ущерб причинён зданиям в Видном, Домодедове и Раменском. Уничтожено 74 украинских дрона, летевших на столицу. В результате вражеской атаки погибли три человека, а 20 жителей Подмосковья, в том числе дети, получили ранения. Журналисты Life.ru засняли видео в разбитых дронами ВСУ квартирах.
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