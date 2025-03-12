ПИК проверит прокуратура из-за крыс и ванн без заземления в новостройках в Москве

Надзорные органы проверят московскую строительную компанию ПИК после того, как SHOT ПРОВЕРКА обратилась в прокуратуру, Ростехнадзор и другие инстанции, найдя массу недостатков в жилых домах застройщика. По итогам будет вынесено решение в отношении компании.

Покупатели неоднократно жаловались на огрехи в домах ПИК: нарушение правил безопасности при строительстве, косые стены и пол, протечки труб и «дырявые» окна. А дочерняя компания — УК «ПИК Комфорт» — фактически не выполняет свою работу и не берёт в расчёт жалобы жильцов. Так, по словам жителей, в новостройках не проводится уборка, регулярно ломаются лифты, а за весь ремонт они платят из своего кармана, хотя ЖК ещё находится на гарантии.