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12 марта, 14:03

ПИК проверит прокуратура из-за крыс и ванн без заземления в новостройках в Москве

Прокуратура проверит застройщика ПИК в Москве после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Надзорные органы проверят московскую строительную компанию ПИК после того, как SHOT ПРОВЕРКА обратилась в прокуратуру, Ростехнадзор и другие инстанции, найдя массу недостатков в жилых домах застройщика. По итогам будет вынесено решение в отношении компании.

Покупатели неоднократно жаловались на огрехи в домах ПИК: нарушение правил безопасности при строительстве, косые стены и пол, протечки труб и «дырявые» окна. А дочерняя компания — УК «ПИК Комфорт» — фактически не выполняет свою работу и не берёт в расчёт жалобы жильцов. Так, по словам жителей, в новостройках не проводится уборка, регулярно ломаются лифты, а за весь ремонт они платят из своего кармана, хотя ЖК ещё находится на гарантии.

Ранее команда SHOT ПРОВЕРКИ разоблачила застройщика ПИК, выявив серьёзные ошибки при строительстве. Отсутствие заземления в ванной, двери из картона и сломанная фурнитура — это лишь небольшая часть недостатков. Также в домах есть нарушения в оконных конструкциях, крысы в подвалах и проблемы с отоплением.

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freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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