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12 марта, 13:42

Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Тобольске

SHOT: Газовые баллоны взорвались в жилом доме в Тобольске

В Тобольске произошёл взрыв газовых баллонов, размещённых в доме. На месте происшествия находилось как минимум 5 таких баллонов, пишут наши коллеги из SHOT.

Последствия взрыва. Видео © SHOT

Число пострадавших возросло до трёх человек, среди которых мать с ребёнком; всех их доставили в больницу. Спасатели работают над тушением пожара, и угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Напоминаем, что всё произошло на Октябрьской улице. В результате взрыва возник пожар, а ударная волна разбила стёкла в ближайших зданиях. Глава Тобольска Пётр Вагин сообщил о проведении заседания, на котором будет объявлено о присвоении статуса зоны вероятной чрезвычайной ситуации территории, где случился взрыв.

Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Белореченске
Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Белореченске
Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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