Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Тобольске
SHOT: Газовые баллоны взорвались в жилом доме в Тобольске
В Тобольске произошёл взрыв газовых баллонов, размещённых в доме. На месте происшествия находилось как минимум 5 таких баллонов, пишут наши коллеги из SHOT.
Последствия взрыва. Видео © SHOT
Число пострадавших возросло до трёх человек, среди которых мать с ребёнком; всех их доставили в больницу. Спасатели работают над тушением пожара, и угрозы распространения огня на соседние здания нет.
Напоминаем, что всё произошло на Октябрьской улице. В результате взрыва возник пожар, а ударная волна разбила стёкла в ближайших зданиях. Глава Тобольска Пётр Вагин сообщил о проведении заседания, на котором будет объявлено о присвоении статуса зоны вероятной чрезвычайной ситуации территории, где случился взрыв.