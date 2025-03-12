Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Тобольске

В Тобольске произошёл взрыв газовых баллонов, размещённых в доме. На месте происшествия находилось как минимум 5 таких баллонов, пишут наши коллеги из SHOT.

Последствия взрыва. Видео © SHOT

Число пострадавших возросло до трёх человек, среди которых мать с ребёнком; всех их доставили в больницу. Спасатели работают над тушением пожара, и угрозы распространения огня на соседние здания нет.