Крысолов и друг: Пёс Сергей Алексеевич уже два года вкалывает на кузбасской шахте
Пёс по кличке Сергей Алексеевич уже два года «работает» на кузбасской шахте
Пёс по кличке Сергей Алексеевич вкалывает уже два года на кузбасской угольной шахте «Чертинская-Коксовая». Он отказывается от миски с едой, если чувствует, что не заработал, сообщает Mash Siberia.
Пёс работает на шахте. Видео © Telegram / Mash Siberia
Каждый день Сергей, придерживаясь строгого расписания, ходит на работу. Он спускается с горняками в самые глубокие места. В круг его обязанностей входит охрана провизии от грызунов и поддержание здоровой атмосферы в коллективе. Шахтёры уже не помнят, откуда взялся Серёга, но случилось это двумя годами ранее.
Некоторые работники пытались забрать его домой, но Сергей без дела совсем закисает и даже аппетит у него пропадает. Всё меняется в противоположную сторону, когда он вновь оказывается в шахте с любимыми мужиками в касках.
А вот самый толстый в России пёс Кругетс до сих пор не смог найти себе друга. Он очень старается сбросить лишний вес и уже похудел до 48 килограммов. Быть может, его тоже стоит отправить на кузбасскую шахту к мужикам в касках. Наверняка, он не сильно боится замарать белую «шубку».
Telegram / Mash Siberia