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12 марта, 14:11

Крысолов и друг: Пёс Сергей Алексеевич уже два года вкалывает на кузбасской шахте

Пёс по кличке Сергей Алексеевич уже два года «‎работает» на кузбасской шахте

Пёс по кличке Сергей Алексеевич вкалывает уже два года на кузбасской угольной шахте «Чертинская-Коксовая». Он отказывается от миски с едой, если чувствует, что не заработал, сообщает Mash Siberia.

Пёс работает на шахте. Видео © Telegram / Mash Siberia

Каждый день Сергей, придерживаясь строгого расписания, ходит на работу. Он спускается с горняками в самые глубокие места. В круг его обязанностей входит охрана провизии от грызунов и поддержание здоровой атмосферы в коллективе. Шахтёры уже не помнят, откуда взялся Серёга, но случилось это двумя годами ранее.

Некоторые работники пытались забрать его домой, но Сергей без дела совсем закисает и даже аппетит у него пропадает. Всё меняется в противоположную сторону, когда он вновь оказывается в шахте с любимыми мужиками в касках.

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А вот самый толстый в России пёс Кругетс до сих пор не смог найти себе друга. Он очень старается сбросить лишний вес и уже похудел до 48 килограммов. Быть может, его тоже стоит отправить на кузбасскую шахту к мужикам в касках. Наверняка, он не сильно боится замарать белую «шубку».

Обложка ©

Telegram / Mash Siberia

Владимир Озеров
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