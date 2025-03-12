Крысолов и друг: Пёс Сергей Алексеевич уже два года вкалывает на кузбасской шахте

Пёс по кличке Сергей Алексеевич вкалывает уже два года на кузбасской угольной шахте «Чертинская-Коксовая». Он отказывается от миски с едой, если чувствует, что не заработал, сообщает Mash Siberia.

Пёс работает на шахте. Видео © Telegram / Mash Siberia

Каждый день Сергей, придерживаясь строгого расписания, ходит на работу. Он спускается с горняками в самые глубокие места. В круг его обязанностей входит охрана провизии от грызунов и поддержание здоровой атмосферы в коллективе. Шахтёры уже не помнят, откуда взялся Серёга, но случилось это двумя годами ранее.

Некоторые работники пытались забрать его домой, но Сергей без дела совсем закисает и даже аппетит у него пропадает. Всё меняется в противоположную сторону, когда он вновь оказывается в шахте с любимыми мужиками в касках.