Отступая с позиций неподалёку от Казачьей Локни солдаты ВСУ побросали всё, что замедляет скорость бега. Там осталась боевая техника, груды оружия и трупы украинских боевиков, сообщил РИА «Новости» командир роты с позывным Феникс 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

До того как лесополосу зачистили ВС РФ, украинские бойцы чувствовали себя там как дома. В лесу окопались военнослужащие 47 механизированной бригады ВСУ. Там располагался командный пункт операторов БПЛА. Из перехваченных фрагментов сообщений было понятно, что боевики паникуют, так как не ждали такого резкого прорыва от нашей армии. По словам Феникса, войскам удалось взять шесть километров и триста метров всего за один день.

«По всей лесополосе брошенное оружие. Обнаружили, к примеру американский гранатомёт «MK-19», противотанковый ракетный комплекс Джавелин (Javelin). А также миномёты, дроны, боеприпасы к ним. Из тяжёлой техники — боевая машина пехоты Брэдли (Bradley), бронетранспортёр М-113. Ещё вчера тут были ВСУ, сейчас же здесь уже мой командный пункт», — рассказал российский командир.