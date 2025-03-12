Момент взрыва, который разнёс дом в Тобольске, попал на видео

На камеру видеонаблюдения попал момент мощного взрыва, который буквально в щепки разнёс частный жилой дом в Тобольске. На кадрах видно, что после детонации вылетают стёкла и оконные решётки в соседней многоэтажке.

Напомним, ЧП произошло на Октябрьской улице, его причина — взрыв газовых баллонов, размещённых в доме. В результате возник пожар, а ударная волна выбила стёкла в ближайших многоквартирных домах. Пострадало три человека, среди них — мать с ребёнком, все сейчас в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.