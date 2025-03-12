Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 15:00

Момент взрыва, который разнёс дом в Тобольске, попал на видео

На камеру видеонаблюдения попал момент мощного взрыва, который буквально в щепки разнёс частный жилой дом в Тобольске. На кадрах видно, что после детонации вылетают стёкла и оконные решётки в соседней многоэтажке.

Момент взрыва, который разнёс дом в Тобольске. Видео © Telegram/Типичный Тобольск

Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Тобольске
Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Тобольске

Напомним, ЧП произошло на Октябрьской улице, его причина — взрыв газовых баллонов, размещённых в доме. В результате возник пожар, а ударная волна выбила стёкла в ближайших многоквартирных домах. Пострадало три человека, среди них — мать с ребёнком, все сейчас в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Обложка ©

Telegram/Типичный Тобольск

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar