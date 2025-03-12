Двухдневная DDoS-атака на СМИ Курской области отражена

В Курской области спустя два дня различных DDoS-атак на СМИ наконец-то полноценно заработала региональная пресса. Сайты различных средств массовой информации были недоступны, либо открывались с задержками более 49 часов. По данным пресс-службы Роскомнадзора, сейчас всё восстановлено и работает в штатном порядке.

«Атака началась 10 марта в 10:55 и продолжалась более 49 часов. Из-за DDoS-атаки ряд информационных ресурсов курских СМИ не открывались или открывались с задержками», — сообщили представители ведомства.

Специалистам Центра мониторинга и управления сетью общего пользования пришлось внедрить дополнительную защиту с использованием Национальной системы противодействия DDoS-атакам, разработанной Роскомнадзором. Это решение помогло сотрудникам быстро восстановить доступ ко всем ресурсам для пользователей из России.

«Работа проводилась во взаимодействии с ИБ-компаниями», — добавили в пресс-службе.