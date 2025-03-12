В Ханты-Мансийске стартовал первый всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта. Соревнования будут идти с 12 по 18 марта.

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

«Югра радушно встречает участников первого Всероссийского «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта! Больше 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов страны съехались сюда для того, чтобы посоревноваться в лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде», — говорится в сообщении пресс-службы государственного фонда поддержки участников специальной военной операции.

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

Мероприятие прокомментировала стаст-секретарь — заместитель главы Минобороны России, председатель фонда Анны Цивилёва, заявившая, что бойцы СВО проявляют активность в самых разных сферах жизни, в том числе и спорте. По её словам, спортивные занятия помогают многим военнослужащим вернуться к мирной жизни.

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

Судя по прогнозам, состязания будут проводиться при плюсовой температуре. Но в «Юграменаспорте» заверили ТАСС, что это не помешает организации Кубка. Соревнования будут идти в Центре зимних видов спорта, ГК «Хвойный урман» и в Ледовом Дворце.