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12 марта, 19:39

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

В Ханты-Мансийске стартовал первый всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта. Соревнования будут идти с 12 по 18 марта.

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

«Югра радушно встречает участников первого Всероссийского «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта! Больше 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов страны съехались сюда для того, чтобы посоревноваться в лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде», — говорится в сообщении пресс-службы государственного фонда поддержки участников специальной военной операции.

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

Мероприятие прокомментировала стаст-секретарь — заместитель главы Минобороны России, председатель фонда Анны Цивилёва, заявившая, что бойцы СВО проявляют активность в самых разных сферах жизни, в том числе и спорте. По её словам, спортивные занятия помогают многим военнослужащим вернуться к мирной жизни.

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

В Ханты-Мансийске начался первый всероссийский Кубок защитников Отечества. Фото © Предоставлено Life.ru

Судя по прогнозам, состязания будут проводиться при плюсовой температуре. Но в «Юграменаспорте» заверили ТАСС, что это не помешает организации Кубка. Соревнования будут идти в Центре зимних видов спорта, ГК «Хвойный урман» и в Ледовом Дворце.

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Ранее работу фонда «Защитники Отечества» и его помощь бойцам СВО высоко оценил президент России Владимир Путин. Глава РФ заявил, что деятельность организации приближает нашу победу в специальной военной операции и помогает обществу сплотиться.

Юрий Лысенко
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