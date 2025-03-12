В СФ пояснили слова Матвиенко об ограниченном приёме абитуриентов из регионов
Пономаренко: Бесконтрольная подготовка специалистов в вузах вредит экономике
Начальник Управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко прокомментировал выступление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая высказала мнение о необходимости сокращения числа абитуриентов из регионов, поступающих в вузы столицы на платной основе. Политик не намерена ограничивать поступающих в московские университеты в правах, она просто хотела выразить обеспокоенность бесконтрольным набором студентов-платников в крупные учебные заведения Москвы.
Как сообщает РИА «Новости», Матвиенко обратила внимание на негативные последствия этой практики: переизбыток невостребованных экономикой специалистов, снижение уровня образования и отток перспективных кадров из регионов.
«Председатель Совета Федерации в своём выступлении обратила внимание на те негативные моменты, которые создаёт для государства продолжающаяся бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов», — отметил Пономаренко.
Спикер Совфеда считает, что необходимо взять под контроль коммерческое образование в ведущих вузах, возможно, путём сокращения количества студентов, поступающих на платную основу, особенно по направлениям, которые не соответствуют потребностям отечественной экономики.
«Это был пример. Одна из иллюстраций к вопросу. А не инициатива, как её сформулировали некоторые соцсети, ограничить в правах региональных абитуриентов», — подытожил он.
Напомним, что ранее Матвиенко предложила ограничить приём абитуриентов из регионов на неактуальные специальности, указывая на то, что диплом московского вуза не гарантирует успеха, а регионы теряют молодые и перспективные кадры. По мнению политика, приёмную кампанию в столице необходимо регулировать. В выступлении Матвиенко многих смутила формулировка «пусть учатся дома» (то есть в своём регионе).
Life.ru / Kandinsky 3.1