В СФ пояснили слова Матвиенко об ограниченном приёме абитуриентов из регионов

Начальник Управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко прокомментировал выступление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая высказала мнение о необходимости сокращения числа абитуриентов из регионов, поступающих в вузы столицы на платной основе. Политик не намерена ограничивать поступающих в московские университеты в правах, она просто хотела выразить обеспокоенность бесконтрольным набором студентов-платников в крупные учебные заведения Москвы.

Как сообщает РИА «Новости», Матвиенко обратила внимание на негативные последствия этой практики: переизбыток невостребованных экономикой специалистов, снижение уровня образования и отток перспективных кадров из регионов.

«Председатель Совета Федерации в своём выступлении обратила внимание на те негативные моменты, которые создаёт для государства продолжающаяся бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов», — отметил Пономаренко.

Спикер Совфеда считает, что необходимо взять под контроль коммерческое образование в ведущих вузах, возможно, путём сокращения количества студентов, поступающих на платную основу, особенно по направлениям, которые не соответствуют потребностям отечественной экономики.

«Это был пример. Одна из иллюстраций к вопросу. А не инициатива, как её сформулировали некоторые соцсети, ограничить в правах региональных абитуриентов», — подытожил он.