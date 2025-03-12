«На себя посмотрите»: В Иране раскритиковали Трампа за призыв к переговорам
Лидер Ирана назвал обманом общества призыв Трампа к переговорам
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал призыв президента США Дональда Трампа к переговорам с Тегераном обманом общества. Он отметил, что Тегеран не против обсуждений и достижения мира, но в настоящее время не готов к этому, передает агентство ISNA.
«Почему Иран не готов вести переговоры? Вы посмотрите на себя! Мы несколько лет сидели, вели переговоры. И тот самый человек взял подписанное, законченное, обговоренное соглашение разорвал и выкинул. Как мы можем вести переговоры, если знаем, что они не сработают?» — сказал Хаменеи.
Напомним, президент США Дональд Трамп предложил аятолле Али Хаменеи принять соглашение по ядерной программе. Глава государства подчеркнул, что Ирану не следует держать ядерное оружие, и выразил надежду на то, что Тегеран согласится на переговоры.
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