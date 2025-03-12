«На себя посмотрите»: В Иране раскритиковали Трампа за призыв к переговорам

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал призыв президента США Дональда Трампа к переговорам с Тегераном обманом общества. Он отметил, что Тегеран не против обсуждений и достижения мира, но в настоящее время не готов к этому, передает агентство ISNA.