В Белом доме сообщили о переговорах Уолтца с российским коллегой

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц обсудил урегулирование украинского конфликта с российским коллегой по телефону, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По её словам, это является частью усилий по поиску мирного решения.

«Команда президента продолжает поддерживать контакты с российской стороной. Сегодня советник по национальной безопасности Майк Уолтц провёл телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение», — сказала Ливитт в эфире телеканала Fox News.