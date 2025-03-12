В Белом доме сообщили о переговорах Уолтца с российским коллегой
Белый дом: Уолтц обсудил с российским коллегой решение конфликта на Украине
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц обсудил урегулирование украинского конфликта с российским коллегой по телефону, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По её словам, это является частью усилий по поиску мирного решения.
«Команда президента продолжает поддерживать контакты с российской стороной. Сегодня советник по национальной безопасности Майк Уолтц провёл телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение», — сказала Ливитт в эфире телеканала Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские эмиссары отправились в Москву для переговоров о перемирии на Украине. Он подчеркнул, что получает «обнадёживающие знаки» относительно конфликта. Политик также выразил надежду, что РФ будет готова к компромиссу в вопросе перемирия и окончательного разрешения кризиса.