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12 марта, 19:50

В Белом доме сообщили о переговорах Уолтца с российским коллегой

Белый дом: Уолтц обсудил с российским коллегой решение конфликта на Украине

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц обсудил урегулирование украинского конфликта с российским коллегой по телефону, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По её словам, это является частью усилий по поиску мирного решения.

«Команда президента продолжает поддерживать контакты с российской стороной. Сегодня советник по национальной безопасности Майк Уолтц провёл телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение», — сказала Ливитт в эфире телеканала Fox News.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские эмиссары отправились в Москву для переговоров о перемирии на Украине. Он подчеркнул, что получает «обнадёживающие знаки» относительно конфликта. Политик также выразил надежду, что РФ будет готова к компромиссу в вопросе перемирия и окончательного разрешения кризиса.

Александра Мышляева
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