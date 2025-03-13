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12 марта, 23:33

Определились пары четвертьфиналов Лиги чемпионов

Определились все четвертьфинальные пары футбольной Лиги чемпионов. Первые игры пройдут 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля.

Французский «Пари Сен-Жермен» выйдет против английской «Астон Виллы». Действующий победитель футбольной Лиги чемпионов испанский «Реал» сыграет с английским «Арсеналом». Немецкая «Бавария» выступит против итальянского «Интера». «Боруссия» из Дортмунда в четвертьфинале сыграет с испанской «Барселоной».

Клуб Матвея Сафонова выбил английского топа и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Клуб Матвея Сафонова выбил английского топа и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Напомним, «Реал» одержал победу в дерби с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сумев пройти в четвертьфинал по итогам двух встреч. Судьбу противостояния решила серия пенальти, где королевский клуб оказался точнее.

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realmadrid.com

Лия Мурадьян
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