«Реал» по пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Реал» победил «Атлетико» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Обложка © X / Real Madrid C.F.
«Реал» победил «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, по сумме двух матчей обеспечив себе проход в четвертьфинал. Исход противостояния решался в серии пенальти, в которой точнее оказался королевский клуб.
Хозяевам поля стадиона «Метрополитано» удалось забить уже на первой минуте игры, отличился полузащитник Конор Галлахер. Больше командам в основное время отличиться не удалось. В серии пенальти удар игрока «матрасников» Хулиана Альвареса не засчитали из-за двойного касания мяча, а Маркос Льоренте попал в перекладину. Антонио Рюдигер поставил точку.
Мадридский «Реал» вышел в четвертьфинал, где встретится с английским «Арсеналом». В 1/16 финала, напомним, «Реал» обыграл «Манчестер Сити».
А вечером 11 марта дополнительное время и серию пенальти увидели в Ливерпуле. Успеха добился французский ПСЖ, за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. В этом матче он не играл, ворота защищал Джанлуиджи Доннарумма, который отразил два удара в серии 11-метровых ударов.