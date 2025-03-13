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Регион
13 марта, 00:04

Около 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении безопасности Украины

Франция заявила о готовности 15 стран предоставить Украине гарантии безопасности

Около 15 государств выразили готовность принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом на пресс-конференции глав оборонных ведомств Франции, Великобритании, Германии, Польши и Италии сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

«Главы генштабов начали разрабатывать гипотезы, чтобы в кратко- или среднесрочной перспективе представить их политическим лидерам, по вопросу, какова может быть архитектура безопасности для долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня», — заявил он.

Лекорню добавил, что в настоящий момент «порядка 15 государств» продемонстрировали заинтересованность в том, чтобы продолжать этот процесс.

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Ранее Лекорню заявил, что Франция не согласится на демилитаризацию Украины как часть решения конфликта с Россией. Он отметил, что укрепление Киева должно быть ключевым элементом будущих соглашений по архитектуре безопасности в Европе.

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Shutterstock / FOTODOM / Eugene Vishnya

Артём Гапоненко
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