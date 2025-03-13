Дело возбудили после гибели пяти человек в самодельном хостеле Благовещенска

Уголовное дело возбудили после того, как в загоревшемся здании в Благовещенске погибли пять человек. Оказалось, что внутри был незаконный хостел. Следствие квалифицировало произошедшее по части 3 статьи 238 УК — предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Территорию изучают, а также назначили пожарно-техническую экспертизу. Владелец хостела задержан», — говорится в сообщении ведомства.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал, что причиной пожара, по предварительным данным, стало аварийное состояние электрооборудования. В помещениях, где проживали люди, отсутствовала пожарная сигнализация.

«Собственник самовольно переоборудовал здание в хостел. Погибли пять человек — две женщины и три мужчины. Все, вероятно, были из других районов области. Трое мужчин получили травмы, один из них в тяжёлом состоянии», — добавил Имамеев.

Никто из надзорных органов или полиции не знал о том, что в этом здании, ранее служившем столовой спичфабрики, сдавались жилые комнаты.