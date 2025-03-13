Хельсинки следует напомнить о том, что Финский залив не может считаться собственностью одной страны. Такое заявление сделал помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что Финляндия и Эстония рассматривают возможность ограничения доступа российских судов в этот водоём в случае возникновения угрозы. В интервью журналу «Национальная оборона» Патрушев подчеркнул, что соблюдение международного морского права является обязательством всех стран и важно для поддержания стабильности в регионе.

«Стоит напомнить финнам, что Финский залив не является собственностью какой-либо одной страны. Соблюдение норм международного морского права является обязанностью всех государств», — заявил Патрушев.

Финский залив — это часть Балтийского моря, расположенная между Финляндией и Эстонией. Он соединяет Балтийское море с Выборгским заливом и имеет важное стратегическое и экономическое значение для стран региона. Залив является важным судоходным путём, через который проходят торговые и пассажирские суда. Вдоль его берегов расположены такие крупные города, как Санкт-Петербург (Россия), Хельсинки (Финляндия) и Таллин (Эстония).