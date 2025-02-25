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25 февраля, 10:41

В Финском заливе зафиксировали загрязнение из-за утечки с платформы «Ваенга»

Загрязнение Финского залива зафиксировано в Ленинградской области. По информации SHOT, причиной стало гидравлическое масло, которое вытекает из самоподъёмной платформы «Ваенга», находящейся в порту Усть-Луга.

Специалисты Роспотребнадзора уже проводят проверку инцидента, факт загрязнения акватории зафиксирован.

Собственника танкера Koala обязали за три месяца убрать судно из порта Усть-Луга
Собственника танкера Koala обязали за три месяца убрать судно из порта Усть-Луга

А 9 февраля в порту Усть-Луга произошёл взрыв в машинном отделении на танкере Koala. На его борту находится 130 000 тонн мазута, но разлива не произошло. Экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Финляндия начала собственное расследование и даже подняла разведывательную авиацию для сбора информации о происшествии. Всего специалисты обнаружили три повреждения корпуса в районе машинного отделения.

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ТАСС / Роман Храмовник

Александра Вишнякова
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