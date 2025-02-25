В Финском заливе зафиксировали загрязнение из-за утечки с платформы «Ваенга»
Загрязнение Финского залива зафиксировано в Ленинградской области. По информации SHOT, причиной стало гидравлическое масло, которое вытекает из самоподъёмной платформы «Ваенга», находящейся в порту Усть-Луга.
Специалисты Роспотребнадзора уже проводят проверку инцидента, факт загрязнения акватории зафиксирован.
А 9 февраля в порту Усть-Луга произошёл взрыв в машинном отделении на танкере Koala. На его борту находится 130 000 тонн мазута, но разлива не произошло. Экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Финляндия начала собственное расследование и даже подняла разведывательную авиацию для сбора информации о происшествии. Всего специалисты обнаружили три повреждения корпуса в районе машинного отделения.
ТАСС / Роман Храмовник