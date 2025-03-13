Дроны атаковали предприятие под Тамбовом, пострадавших нет

Инфраструктура предприятия повреждена в Тамбовской области после атаки трёх БПЛА. По словам врио главы региона Евгения Первышова, вражеские объекты были найдены на территории Моршанского муниципального округа.

«Сегодня утром три украинских БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населённых пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — написал чиновник в телеграм-канале.