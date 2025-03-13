Дроны атаковали предприятие под Тамбовом, пострадавших нет
В Тамбовской области упали три дрона ВСУ, повреждена инфраструктура предприятия
Инфраструктура предприятия повреждена в Тамбовской области после атаки трёх БПЛА. По словам врио главы региона Евгения Первышова, вражеские объекты были найдены на территории Моршанского муниципального округа.
«Сегодня утром три украинских БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населённых пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, всего силы ПВО России ликвидировали за ночь 77 украинских беспилотников. 30 дронов было сбито над Брянской областью. По шесть БПЛА уничтожили в Курской и Воронежской областях, по пять — в Ростовской и Белгородской областях. О ликвидации дронов над Тамбовской областью не сообщалось.
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