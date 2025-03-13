Нежилые объекты повреждены в Саратовской области после атаки беспилотников
В Петровском районе Саратовской области были зафиксированы повреждения нежилых сооружений в результате атаки беспилотников. Глава региона Роман Бусаргин сообщил об этом в телеграм-канале, уточнив, что, по предварительным данным, жертв среди гражданского населения не оказалось.
Он отметил, что в результате нападения БПЛА пострадали нежилые объекты, и добавил, что система оповещения функционирует. По его словам, на данный момент нет информации о пострадавших.
Напомним, всего силы ПВО России ликвидировали за ночь 77 украинских беспилотников. 30 дронов было сбито над Брянской областью. По шесть БПЛА уничтожили в Курской и Воронежской областях, по пять — в Ростовской и Белгородской областях. О ликвидации дронов над Саратовской областью не сообщалось.
Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek