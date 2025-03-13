«Мосфильм» уличили в махинациях с кинокартинами

Счётная палата РФ выяснила, что киностудия «Мосфильм» вынесла около половины кинокартин из своей коллекции с баланса, продолжая получать с них деньги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что за всю историю студии у них накопилось более 2,8 тысячи фильмов. Сейчас за балансом оказались почти 1,5 тысячи. За 2023 год «Мосфильм» списал 81 кинофильм первоначальной балансовой стоимостью 754 миллиона рублей. В Реестр федерального имущества (РФИ) концерн внёс данные лишь о 90 проектах, а на балансе учтены только 39 фильмов.

Списанные фильмы неоднократно участвовали в операциях, приносящих доход. В студии объяснили произошедшее пробелами в законодательном регулировании, которое не учитывает особенности учёта произведений, созданных в советский период. Они отметили, что юридически «Мосфильм» является «автором» и владельцем исключительных прав на все фильмы, произведённые на студии с момента её основания в 1924 году, большинство из которых было создано в советское время.