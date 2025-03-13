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13 марта, 07:07

«Мосфильм» уличили в махинациях с кинокартинами

Счётная палата нашла половину киноколлекции «Мосфильма» за балансом студии

Счётная палата РФ выяснила, что киностудия «Мосфильм» вынесла около половины кинокартин из своей коллекции с баланса, продолжая получать с них деньги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что за всю историю студии у них накопилось более 2,8 тысячи фильмов. Сейчас за балансом оказались почти 1,5 тысячи. За 2023 год «Мосфильм» списал 81 кинофильм первоначальной балансовой стоимостью 754 миллиона рублей. В Реестр федерального имущества (РФИ) концерн внёс данные лишь о 90 проектах, а на балансе учтены только 39 фильмов.

Списанные фильмы неоднократно участвовали в операциях, приносящих доход. В студии объяснили произошедшее пробелами в законодательном регулировании, которое не учитывает особенности учёта произведений, созданных в советский период. Они отметили, что юридически «Мосфильм» является «автором» и владельцем исключительных прав на все фильмы, произведённые на студии с момента её основания в 1924 году, большинство из которых было создано в советское время.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в 2024 году Счётная пата вернула в бюджеты РФ 148,9 миллиарда рублей, установив тем самым новый рекорд. На 2025 год Счётная палата наметила 428 мероприятий, большую часть из которых составляют бюджетные проверки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Николай Рюмин
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