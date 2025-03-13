Стало известно о планах S7 уйти из Домодедово

Авиаперевозчик S7 изучает возможность переезда из аэропорта Домодедово во Внуково или Шереметьево. Компания приносит около четверти выручки авиагавани, поэтому её уход окажет существенное влияние на финансовое положение Домодедово, сообщает «Коммерсантъ».

Долгое время S7 был самым большим перевозчиком в аэропорту. За первое полугодие прошлого года перевозчик принёс Домодедово 3,6 миллиарда рублей, что составило 24% выручки аэропорта. Предполагается, что новым пристанищем S7 может стать Шереметьево, где уже размещены их мощности, или же Внуково с низкими тарифами. Однако Домодедово надеется, что S7 останется.

По данным журналистов, активные переговоры начались около двух недель назад. При этом во Внуково заявили, что переговоры с S7 проводились ещё в 2018 году. Источник в Шереметьево отмечает, что компания может перевести в их аэропорт как минимум часть рейсов «в модном гибридном формате присутствия сразу в нескольких аэропортах одного города».

Причиной желания S7 сменить аэропорт называется нестабильная финансовая ситуация в Домодедово из-за долгов инвесторам и кредиторам в размере более 15 млрд рублей.