Учёные зафиксировали в Якутии стремительное расширение «ворот ада»

Учёные продолжают исследование сибирских «ворот ада» на территории Якутии, стенки которых ежегодно отступают на 3-5 метров. Термокарстовый провал может помочь в поиске ответов на множество загадок прошлого.

Сообщается, что на данный разлом достиг почти 1,5 километра в длину и примерно 800 метров в ширину. Глубина провала составляет от 80 до 100 метров.

«Возможности для дальнейшего углубления Батагайской котловины исчерпаны. На её дне находятся скальные породы. Она может расширяться только по краям и вверх по склону. Однако и это расширение ограничено – скальные породы в этом районе практически выходят на поверхность», — рассказал учёный, исследующий это геологическое образование, кандидат биологических наук Алексей Лупачёв в беседе с aif.ru.

Батагайская котловина является уникальным геологическим образованием и самой большой термокарстовой котловиной в мире. Впервые овраг был замечен в середине XX века. Всего за полвека его размеры кратно увеличились, а среди журналистов он получил наименование — «врата ада».