Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 09:35

Учёные зафиксировали в Якутии стремительное расширение «ворот ада»

Учёный Лупачёв объяснил стремительное расширение «ворот ада» в Якутии

Учёные продолжают исследование сибирских «ворот ада» на территории Якутии, стенки которых ежегодно отступают на 3-5 метров. Термокарстовый провал может помочь в поиске ответов на множество загадок прошлого.

Сообщается, что на данный разлом достиг почти 1,5 километра в длину и примерно 800 метров в ширину. Глубина провала составляет от 80 до 100 метров.

«Возможности для дальнейшего углубления Батагайской котловины исчерпаны. На её дне находятся скальные породы. Она может расширяться только по краям и вверх по склону. Однако и это расширение ограничено – скальные породы в этом районе практически выходят на поверхность», — рассказал учёный, исследующий это геологическое образование, кандидат биологических наук Алексей Лупачёв в беседе с aif.ru.

Батагайская котловина является уникальным геологическим образованием и самой большой термокарстовой котловиной в мире. Впервые овраг был замечен в середине XX века. Всего за полвека его размеры кратно увеличились, а среди журналистов он получил наименование — «врата ада».

В Якутии обнаружили сохранившуюся тушу мамонта возрастом 50 тысяч лет
В Якутии обнаружили сохранившуюся тушу мамонта возрастом 50 тысяч лет

Ранее Life.ru писал, что в американской Долине Смерти возникло уникальное озеро. Водоём уже разросся до размеров десять на пять километров

Обложка ©

YouTube / NTDRussian

Мария Любицкая
  • Новости
  • Новости науки
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar