Молодую украинскую шпионку поймали в Херсонской области

В Херсонской области силовики задержали девушку, которая передавала сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) информацию о военнослужащих РФ и базовых станциях связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной Службы безопасности (ФСБ).

В Херсонской области задержали 22-летнюю девушку за шпионаж. Видео © ЦОС ФСБ РФ

«Подозреваемая в октябре 2023 года осуществляла сбор и передачу представителю спецслужб Украины сведений о местах дислокации военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации и расположении базовых станций операторов сотовой связи на территории Херсонской области», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. 22-летняя фигурантка арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Девушка призналась в содеянном и уточнила, что передавала данные в мессенджере. Расследование продолжается.