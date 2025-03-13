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Регион
13 марта, 08:39

Молодую украинскую шпионку поймали в Херсонской области

Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали 22-летнюю девушку за шпионаж

В Херсонской области силовики задержали девушку, которая передавала сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) информацию о военнослужащих РФ и базовых станциях связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной Службы безопасности (ФСБ).

В Херсонской области задержали 22-летнюю девушку за шпионаж. Видео © ЦОС ФСБ РФ

«Подозреваемая в октябре 2023 года осуществляла сбор и передачу представителю спецслужб Украины сведений о местах дислокации военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации и расположении базовых станций операторов сотовой связи на территории Херсонской области», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. 22-летняя фигурантка арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Девушка призналась в содеянном и уточнила, что передавала данные в мессенджере. Расследование продолжается.

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Ранее сообщалось, что ФСБ задержала нижегородца за перевод криптовалюты запрещённой в РФ украинской террористической организации. Свою вину задержанный признал. По его словам, он был не согласен с решением о начале и проведении СВО, в связи с чем решил поддержать запрещённый в РФ легион ВСУ. Возбуждено дело о госизмене.

Обложка ©

ЦОС ФСБ РФ

Никита Никонов
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