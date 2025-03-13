Молодую украинскую шпионку поймали в Херсонской области
Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали 22-летнюю девушку за шпионаж
В Херсонской области силовики задержали девушку, которая передавала сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) информацию о военнослужащих РФ и базовых станциях связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной Службы безопасности (ФСБ).
В Херсонской области задержали 22-летнюю девушку за шпионаж. Видео © ЦОС ФСБ РФ
«Подозреваемая в октябре 2023 года осуществляла сбор и передачу представителю спецслужб Украины сведений о местах дислокации военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации и расположении базовых станций операторов сотовой связи на территории Херсонской области», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. 22-летняя фигурантка арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Девушка призналась в содеянном и уточнила, что передавала данные в мессенджере. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала нижегородца за перевод криптовалюты запрещённой в РФ украинской террористической организации. Свою вину задержанный признал. По его словам, он был не согласен с решением о начале и проведении СВО, в связи с чем решил поддержать запрещённый в РФ легион ВСУ. Возбуждено дело о госизмене.
ЦОС ФСБ РФ