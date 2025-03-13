В МИД заявили о планах НАТО активизироваться у северных границ России

НАТО в ближайшее время планирует активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ России. Такое заявление сделал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Судя по обновлённой в июле прошлого года арктической стратегии Пентагона, следует ожидать активизации военно-тренировочной деятельности НАТО у наших северных рубежей», — подчеркнул он на 10-й Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие».

Дипломат дополнил, что США углубляют военное сотрудничество в Заполярье и с новыми, и с прежними участниками Североатлантического альянса. По его словам, в последние годы отчётливо прослеживается линия милитаризации американской арктической политики, а также приоритетное использование силовых методов достижения своих целей в указанном регионе.

Масленников отметил, что это предполагает новые патрульные миссии альянса, регулярные заходы атомных подводных лодок США в североевропейские порты, а также пролёты военной авиации вдоль границ РФ.