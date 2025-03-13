Минпромторг счёл каждый третий смартфон в РФ поддельным

В России каждый третий смартфон, выставленный на продажу, оказывается поддельным. Такую оценку продукции дали в Минпромторге РФ, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на проект постановления министерства.

В ведомстве предложили обязать производителей и продавцов смартфонов наносить специальную маркировку «Честного знака» на всю продукцию, а также, начиная с 1 сентября 2025 года, регистрировать продаваемые на территории страны товары в информационной системе. Нововведение коснётся около 169 продавцов, производителей и импортёров. На его реализацию потребуется свыше 42,7 миллиарда рублей в течение первых шести лет.

В Минпромторге пояснили, что это поспособствует борьбе с контрафактом в отрасли. Кроме того, нередко выставляемые на продажу смартфоны имеют нелицензионную сборку или же нелегальное программное обеспечение. На данный момент примерно 31% рынка составляют подделки среди смартфонов, ещё 7-15% приходятся на компьютеры и ноутбуки.

«Пользователи серых схем не платят налоги, пошлины и снижают цены на товары, что, в свою очередь, противодействует здоровой конкуренции и снижает эффективность предпринимательской деятельности добросовестных участников оборота товаров», — отмечают в ведомстве.