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13 марта, 08:57

Эксперт по недвижимости объяснил, что мешает вернуть бесплатную раздачу квартир в России

Fam Properties: Бесплатная раздача квартир потребует гигантских расходов бюджета

Для бесплатной раздачи квартир российским гражданам потребовались бы немыслимые расходы бюджета, а значительную часть строительной отрасли пришлось бы отдать под государственный контроль. Об этом рассказал глава рынков России и СНГ агентства недвижимости Fam Properties Валерий Тумин.

«Фактически это означало бы возврат к плановой экономике, где ключевые ресурсы распределяются централизованно. В современных реалиях рыночной экономики и при существующих финансовых ограничениях подобная схема выглядит маловероятной и может привести к дополнительным рискам для строительного рынка и экономики в целом», — объяснил он в беседе с «Газетой.ru».

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Даже если представить, что в казне достаточно денег для бесплатной раздачи жилья, остаётся второй не менее важный вопрос: кто будет дарить эти квартиры? Тумин напомнил, что огромная доля жилого фонда принадлежит частным застройщикам, которые работают ради прибыли и сами зачастую нуждаются в поддержке государства в виде субсидий или кредитов.

На российском рынке недвижимости продолжает нарастать разрыв стоимости между новостройками и вторичным жильём. У обоих вариантов есть свои достоинства и недостатки. Ранее Life.ru рассказывал, как сориентироваться на рынке и подобрать оптимальный и даже выгодный вариант.

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Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Юрий Лысенко
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